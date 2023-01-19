Они назвали такое сравнение постыдным.

Европейский еврейский конгресс выразил свое потрясение и беспокойство комментариями Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который сравнил поддержку западными правительствами Украины с гитлеровским "окончательным решением".

Об этом говорится в ответе ЕЕК на заявление Лаврова о том, что США сформировали коалицию европейских государств для решения "русского вопроса" так же, как Гитлер организовал "окончательное решение для европейских евреев".

"Мы шокированы и потрясены этим позорным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста", - заявил президент Ариэль Музыкант.

Видео дня

Он назвал такие заявления искажением Холокоста на самом базовом уровне. "Мы призываем Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии. Это не первый раз, когда министр использует отсылки на Холокост и Гитлера. Это должно прекратиться", - добавил он.

Спикер МИД Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что Лавров порочит память миллионов жертв Холокоста.

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "русский вопрос", - заявил Николенко.

В этой связи спикер подчеркнул: "Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое порочит память миллионов жертв Холокоста".

Николенко добавил, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. "Современная Россия полна ненависти к другим народам", - отметил спикер.

Также он приветствовал быструю реакцию еврейского конгресса Европы. "Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова", - добавил Николенко.

"На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Так же как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", - уверен спикер.

Заявления Лаврова о евреях

На днях глава МИД России выступил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Он сравнил действия США и их европейских союзников с действиями Гитлера, а русских - с евреями.

"Так же как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас тоже США сформировали коалицию практически из всех европейцев, которые входят в НАТО и членов ЕС, и через Украину, по доверенности, ведут войну против нашей страны с тем же заданием - окончательного решения "русского вопроса", - сказал он.

Напомним, что весной Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Он заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи". Это заявление вызвало волну возмущения в Израиле и Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: