Иностранные автоконцерны после ухода из России стали отключать в стране оборудование для диагностики и перестали поддерживать программное обеспечение.

Ввезенные в Россию по параллельному импорту иномарки не могут обслуживаться на СТО, так как система распознает эти транспортные средства как угнанные, после чего блокирует их.

Как сообщают "Известия", данную информацию подтверждают источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания страны-агрессора, отметив, что проблема уже коснулась машин марок BMW, Mercedes и Renault.

Иностранные автоконцерны после ухода из России из-за войны в Украине и санкций стали отключать в стране оборудование для диагностики и перестали поддерживать программное обеспечение. При этом при подключении диагностического оборудования к автомобилю происходит обмен кодами. Если информация совпадает, то запускается анализ машины, если нет — она блокируется.

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При подключении диагностического оборудования к BMW X3 2023 года, которая официально не поставляется в Россию, на приборной панели загораются все значки сразу — низкое давление в шинах, разряженный аккумулятор и т. д.

"Автомобиль пришлось эвакуировать. Наше диагностическое оборудование показало, что машина заблокировалась так как "подумала", что ее угнали. Пришлось "обнулять" прошивку автомобиля и заново задавать все параметры с "нуля" с помощью альтернативного софта", — заявил один из собеседников издания в дилерском центре, отметив, что "новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в "кирпич" и стоят "мертвым колом" в гаражах".

Он добавил, что разблокировать авто удается только в том случае, если его программное обеспечение не успели русифицировать и внедрить в него сторонние прошивки.

Проблемы после русификации медиасистемы и приборной панели начались у модели BMW X5. "Невозможно было увидеть ни спидометр, ни остаток топлива, ездить без этого невозможно. Помогло снова обнуление прошивки до оригинальной версии. Причем клиент сам отказался от русификации. В итоге благодаря первой версии и оригиналу ключа удалось вернуть интерфейс на немецком", — отметил источник.

Также владельцы многих иномарок лишились возможности сделать дубликат ключа и узнать историю техобслуживания. Эта проблема коснулась как премиум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, так и популярных машин среднего класса — Kia и Skoda.

Пока проблема блокировок затрагивает в основном премиум-сегмент, поскольку по параллельному импорту в основном ввозятся дорогие марки, отметила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. За 2022 год иномарок премиальных брендов в Россию было импортировано порядка 60 тыс. Эксперты предупреждают, что в связи с необходимостью проведения ремонтов число блокировок машин будет расти.

Ситуация с автопрромом в РФ

После вторжения РФ в Украину производители автомобилей начали массово покидать страну. Из РФ ушли такие бренды как Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие компании.

30 марта 2022 года французский автоконцерн Renault заявил о намерении избавиться от своей доли в российском "АвтоВАЗе".

Мировой автопроизводитель Isuzu Motors Ltd полностью ушел с российского рынка. Компания прекратила производство в России после российского вторжения в Украину. В июле 2023 года компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю Sollers.

По состоянию на июль 2023 года Китай увеличил экспорт авто в Россию до рекордных показателей.

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