"Леша ФСБ", "Паша Росгвардия" и "Миша 123 полк" уже дискредитированы.

МВД РФ просит жителей Курской, Белгородской и Брянской областей не пользоваться камерами видеонаблюдения и сайтами знакомств, чтобы ВСУ не могли "собрать информацию".

Как сообщают росСМИ, Министерство внутренних дел РФ выпустило памятку по информационной безопасности на территории Белгородской, Курской и Брянской областей, граничащих с Украиной.

В ней перечислены рекомендации поведения в социальных сетях, как для обычных граждан, так и для военных и сотрудников силовых структур. Предполагается, что "советы" помешают украинским военным собирать разведданные на территории России.

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Как пишет "Медуза", в частности, местных жителей просят отказаться от использования камер видеонаблюдения и сервисов онлайн-знакомств, которые активно используются "для легендированного сбора информации".

"Противник массово обнаруживает ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все - от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В связи с этим, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться", - цитирует памятку одно из пропагандистских агентств.

Также в МВД РФ попросили россиян не выкладывать в соцсетях записи с видеорегистраторов или проводить стримы во время поездок по автомагистралям, поскольку на них может попасть военная техника.

Военным, которые находятся в приграничных областях, рекомендуют, по возможности, не использовать телефоны с большим количеством служебной и личной информации, не открывать ссылки от незнакомых людей, а также удалять из чатов сослуживцев, попавших в плен.

"Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ", - заявили в полиции.

Силовиков и военных попросили отключить функцию "Люди рядом" в Телеграме, убрать фотографии и изменить никнеймы, по которым могут вычислить их место службы.

"Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде "Леша ФСБ", "Паша Росгвардия", "Миша 123 полк", этот номер нужно сменить, он скомпрометирован", - добавили в российском МВД.

Служащим приграничных территорий рекомендовали закрыть персональные данные и убрать все геометки в соцсетях, чтобы ВСУ не могли "выявить фактическое местоположение военных и силовиков".

Как отмечается, в Курской области власти РФ ввели режим чрезвычайной ситуации - сначала регионального, а затем - федерального масштаба. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Курская область - последние новости

Напомним, 6 августа ВСУ вошли в Курскую область РФ и сейчас контролируют часть этого региона. Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил координатором подразделений армии РФ в этом регионе секретаря Государственного совета России Алексея Дюмина, который когда-то обеспечивал его охрану.

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко считает, что зона контроля в Курской области не станет стационарной линией боестолкновения и будет расширяться.

"Здесь только вопрос, какая зона контроля будет расширяться быстрее - в Курской области, или движение РФ на Мирноград и Покровск. Я думаю, что именно первый вариант и это будет элементом давления непосредственно на российское военно-политическое руководство", - отметил он.

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