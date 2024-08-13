Российские пропагандисты считают, что "свой человек" не обманет российского лидера.

Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил координатором подразделений армии РФ в Курской области секретаря Государственного совета России Алексея Дюмина, который когда-то обеспечивал его охрану.

"Z-каналы сообщили о назначении бывшего охранника Путина координатором операции в Курской области", - пишет The Moscow Times.

По данным издания, бывший охранник Владимира Путина назначен координатором действий российской армии в Курской области. В частности, информацию, которую накануне вечером опубликовал канал "Управление Z Курск", во вторник подтвердили "Рыбарь" и "военкор" ВГТРК Александр Сладков.

Видео дня

Отмечается, что Дюмин еще накануне "получил вводные" от Путина и направлен в Курскую область, откуда российские войска седьмой день подряд пытаются вытеснить подразделения Сил обороны. По информации Сладкова, генерал-полковник Дюмин направлен в Курск с "чрезвычайными полномочиями". Пропагандист также отмечает, что Дюмин - "человек Путина" и поэтому не позволит себе обманывать кремлевского лидера.

Предполагается, что назначение Дюмина де-факто означает отстранение от управления войсками в Курской области главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, который, по данным Bloomberg, знал от разведки о подготовке вторжения ВСУ, но не проинформировал должным образом Путина.

Как сообщал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин назначил секретарем Государственного совета РФ Алексея Дюмина, который когда-то обеспечивал охрану российского лидера. Дюмин был губернатором Тульской области с 2016 года, а в мае 2024-го покинул пост и стал помощником президента РФ. Он также служил в Службе безопасности президента РФ, и СМИ называли его "телохранителем Путина".

Сообщалось, что Дюмин неформально поддерживал основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в его конфликте с Минобороны РФ. По слухам, во время мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера, Дюмин якобы вел переговоры с Пригожиным.

Ситуация в Курской области - что известно

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора".

Депутат Госдумы от пропутинской партии "Единая Россия" генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что против армии РФ в Курской области задействованы серьезные силы и средства.

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, который командовал силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, считает, что вторжение Украины в Курскую область может стать поворотным моментом в истории России, как и первая битва 1943 года.

Вас также могут заинтересовать новости: