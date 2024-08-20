Авиабомбой Hammer "денацифицирован" подземный пункт управления вражеского войска.

На Курском направлении истребитель ВСУ нанес удары по вражескому подземному пункту управления.

Видео атаки обнародовал в Telegram командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. "Авиация Воздушных сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео - украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer. Спасибо за работу!", - написал комментарий к видео командующий.

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Как сообщал УНИАН, ряд западных стран разрешил Украине использовать свое оружие для поражения целей на территории России. Комментируя операцию Сил обороны Украины в Курской области РФ, авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап утверждает, что украинская авиационная компонента присутствует там на всех уровнях, начиная от беспилотников.

По его словам, удары по территории Курщины Украина наносит ракетами, в частности, HIMARS, Hammer, JDAM. При этом Криволап отметил, что недавно поставленные в Украину истребители F-16 на Курщине не применяются. Но там активно действуют другие самолеты, а также вертолеты.

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