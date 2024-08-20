В России пока пытаются игнорировать события в Курской области.

Зона контроля в Курской области не станет стационарной линией боестолкновения и будет расширяться, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Она будет двигаться не в пользу российских оккупантов. И мы можем делать выводы даже сейчас, что некоторые районы могут оказаться в Курской области в изоляции. Если мы говорим о зоне боевых действий, то наиболее интенсивным будет оставаться Торецко-Покровское направление. Здесь лишь вопрос, какая зона контроля будет расширяться быстрее - в Курской области, или движение РФ на Мирноград и Покровск. Я думаю, что именно первый вариант и это будет элементом давления непосредственно на российское военно-политическое руководство", - заявил Коваленко.

Он также отметил, что в России на федеральном уровне преимущественно уделяют внимание событиям на Торецко-Покровском направлении и пытаются игнорировать ситуацию в Курской области.

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"Отчитываются почти ежедневно в телеэфирах о каких-то больших успехах, существенном продвижении. Хотя оно не отличается существенно от того, что было неделю назад. Отличается лишь то, что они ближе к Мирнограду и Покровску, но темпы не растут", - сказал эксперт.

Он отметил, что россияне полностью умалчивают, что у них уже более 1200 квадратных километров неконтролируемой территории в Курской области.

"Хотя об этом говорит на совсем другом уровне - военкоров, военных блогеров, которые прибегают к панике и эта информация через такие источники попадает к россиянам", - добавил Коваленко.

Ситуация в Курской области: последние новости

По информации аналитика немецкого издания BILD Юлиана Рёпке, после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе.

Между тем Верховная Рада Украины приняла закон, который гарантирует военным, воюющим в Российской Федерации такие же выплаты и преференции, как на передовой.

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