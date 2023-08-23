По словам экспертов, вторжение в Украину, а теперь и потеря "Луны-25" представляют собой заметные пятна на репутации Путина.

"Серьезный конфуз" крушения российскго спутника "Луна-25" при посадке на Луну в минувшие выходные поставил российского диктатора Владимира Путина в "опасное положение". Об этом пишет express.co.uk, ссылаясь на анализ экспертов.

Так, экономический географ, профессор Джон Брайсон из Бирмингемского университета отмечает, что потеря космического корабля является последней в череде неудач, которые подрывают позиции "некомпетентного" лидера внутри страны и на международной арене.

Он напоминает, что "Луна-25" была задумана как демонстрация того, что Россия является "государством, способным доставить полезный груз на Луну". Однако связь с миссией была потеряна в субботу утром, а на следующий день Роскосмос объявил, что корабль "прекратил свое существование".

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"Президент Путин страдает от искаженного чувства реальности — поскольку он считает, что Россия остается великой сверхдержавой, хотя реальность совсем другая", - отмечает Брайсон, - "Частью искаженного чувства реальности Путина является его вера в то, что Россия может конкурировать в новой космической гонке. К несчастью для Путина, после провала миссии "Луна-25" эти амбиции оказались не более чем мечтой".

Брайсон отмечает, что вторжение в Украину, а теперь и потеря "Луны-25" представляют собой заметные пятна в репутации Путина.

"Политическому лидеру на посту Путина опасно завоевывать репутацию человека, совершающего ряд неудач", - подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, есть много причин этой неудачи, но они включают в себя разрыв глобальных цепочек поставок в сочетании с продолжающейся неспособностью успешно завершить "специальную операцию Путина на Украине".

По мнению профессора Брайсона, неудачи Путина связаны с сочетанием неправильного принятия решений и его неспособности адекватно инвестировать в российскую экономическую инфраструктуру.

Владимир Путин, объяснил он, похоже, руководствуется устаревшим чувством государственного управления, основанным на территориальных завоеваниях, а не на экономическом и научном мастерстве.

"Вместо того, чтобы чрезмерно инвестировать в оружие массового уничтожения, Путину следовало бы инвестировать в российскую экономическую, научную и образовательную инфраструктуру"., заявил Брайсон, добавив, что "политическое наследие Путина станет одним из 20 лет отсталости России".

Крушение "Луны-25" - что известно

Запущенный с космодрома Восточный на Дальнем Востоке России 11 августа российский спутник "Луна-25", который был первой попыткой РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну, потерпел крушение при посадке.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что космический корабль сбился с курса после того, как его двигатели перегорели на 43 секунды во время жизненно важной коррекции курса на лунной орбите.

Также в Роскосмосе возложили вину за провал миссии на прерывание лунной программы на почти 50 лет, в результате чего "был утерян бесценный опыт".

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