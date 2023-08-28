Россияне не смогут повторить то, что делали в Бахмуте.

Российская Федерация не может воевать, как раньше, и готовится "сдать назад". Именно поэтому были ликвидированы главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а террорист Игорь Гиркин (Стрелков) взят под стражу. Такое мнение в интервью озвучил правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Система трещит по швам. Система устала. Она не может продолжать в том объеме воевать, в котором она начинала воевать весной и летом 2022 года. Проблемы с боеприпасами, проблема с огромным количеством людей, которые не хотят в армии служить и либо бегут, либо просят об эвакуации, либо саботирует на местах указания и приказы. Поэтому здесь лично я вижу, наблюдаю, что система, возможно, готовится к тому чтобы сдать в какой-то мере назад", – сказал он.

Осечкин в то же время не берется утверджать, что война в Украине скоро закончится. Однако он уверен, что в том формате, в котором она велась Россией, она дальше продолжаться не может.

"Я не хочу сейчас быть супер оптимистом и говорить о том, что завтра может закончиться война. Но очевидно, что в том формате, в котором она была еще там полгода назад, она вестись со стороны России не может. Повторять подобное тому, что было под Бахмутом… У них нет такого количества людей, нет вот этих вот жестоких систем, которые бы на передок на передовую гнали бы ежесуточно тысячи людей, ни боеприпасов. А откатываться назад при наличии в тылу таких персонажей, как Гиркин, Уткин, Пригожин они себе не могут позволить", – добавил он.

Зачем Путин устранил главарей ЧВК "Вагнера"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что на данном этапе полномасштабной войны российскому диктатору Владимиру Путину не нужны штурмовые отряды с профессиональной подготовкой и выучкой военнослужащих. Вместо этого ему нужно десятки тысяч мобилизованных, которых можно кидать на убой, ожидая возможности додепрессировать международное сообщество, чтобы оно устало от войны в Украине и начались переговоры.

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