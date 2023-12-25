Основная версия - отравление.

Российского пропагандиста Антона Красовского госпитализировали из квартиры, в которой нашли тело актера Алексея Черных.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. 23 декабря российский театр "Et cetera" сообщил о смерти 43-летнего актера. Черных также снимался в российских сериалах. По данным СМИ, он умер от инфаркта.

Журналисты сообщают, что актер был близким другом Красовского. Следователи засекретили подробности происшествия. Основная версия - отравление.

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Отравление Красовского: что известно

Ранее в сети появилась информация о возможном отравлении экс-директора пропагандистского телеканала Russia Today.

В Telegram-канале Красовского появилось его селфи. Он написал, что в начале недели у него резко скрутило живот и появилась тошнота, после чего он потерял сознание. Пропагандист сообщил, что "постепенно приходит в себя" в больнице.

Напомним, Красовский призывал "топить в реке канала и сжигать в домах" украинских детей, радостно танцевал в день массированного обстрела Украины 10 октября, а также оправдывал жестокую казнь украинского военнопленного захватчиками.

Пропагандист заочно приговорен к пяти годам лишения свободы в Украине.

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