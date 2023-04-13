Он сказал, что никогда не будет осуждать российских солдат.

Директор российского пропагандистского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский заявил, что не осуждает солдата, который жестоко казнил украинского пленного.

Пропагандист, ранее призывавший топить украинских детей, записал обращение к россиянам, в котором оправдал оккупантов, совершающих военные преступления. Комментируя жестокое видео казни, он сказал, что сначала ему было якобы стыдно за это видео, однако потом он понял, что "враг хочет заставить нас ужаснуться и сдаться, упасть на колени и просить прощения".

"Не бывает войны без жестокости, нет ей предела и границ. Страшно ли мне смотреть эти кадры? Страшно. Осуждаю ли я наших с вами парней? Нет, и никогда не буду", - заявил Красовский.

Видео дня

Он заявил, что России "нужно победить любой ценой, чтобы выжить и сохраниться". "Иначе мы не победим. Поддержите каждого нашего бойца, чтобы он не чувствовал себя виноватым. Он ни в чем не виноват", - сказал пропагандист.

Что известно о Красовском

Как известно, пропагандист активно поддерживает войну против Украины. Незадолго до полномасштабного вторжения он угрожал сжечь Конституцию Украины на Крещатике.

Этой осенью он заявил в эфире "RT", что украинских детей нужно топить в реке канала и сжигать в домах. После освещения этого инцидента его уволили, однако вскоре восстановили в должности.

В октябре он публиковал в Telegram как танцует и улыбается "в такой день" - 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В результате этой атаки погибли 19 человек, еще 105 получили ранения.

В Украине Красовского заочно приговорили к пяти годам лишения свободы за публичные призывы к геноциду и насильственной смене конституционного строя.

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