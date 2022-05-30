Курносова рассказала о настроениях в российском обществе.

Россиян в будущем ожидает глубокая депрессия, связанная с разочарованием в том, во что они верили относительно войны в Украине.

Такое мнение озвучила "Обозревателю" российская оппозиционер Ольга Курносова.

По ее словам, вера россиян в "непобедимость" Путина и то, что он якобы спасает украинцев начнет трещать по швам, когда РФ начнет терпеть поражение.

"Я думаю, это будет гораздо более сильная эмоция, чем реакция на исчезновение каких-то продуктов в магазине. Люди все-таки движимы эмоциями. Когда у них не будет денег, а в магазине исчезнут продукты, они будут заниматься тем, чтобы искать деньги и продукты. А вот когда они потеряют веру, тогда они испытают крушение всего, что их окружало. Это и будет началом конца режима Путина", - считает Курносова.

Она также констатировала, что жители крупных российских городов пока не ощутили серьезных изменений, связанных с развязанной войной против Украины.

"Да, есть повышение цен в магазинах, да, очень сложно купить доллары и евро, но если ты никуда не собираешься, то тебе это не слишком-то и нужно. Люди еще не поняли того катастрофического положения в экономике, которое развивается. И пока не видно дна, куда она будет падать. Это станет заметно несколько позже. С другой стороны, то острое состояние, которое было после начала войны, сменилось эмоциональным выгоранием, так как все развивается достаточно долго. Конечно, кто-то продолжает выходить на акции, в крупных городах есть антивоенные надписи, но все равно того острого состояния уже нет", - говорит она.

Оппозиционер констатировала, что предпосылки для смены настроений уже есть, но из-за страха россиян выражать свое мнение почувствовать их сложно.

Ранее живущий в эмиграции российский оппозиционер Михаил Ходорковский спрогнозировал, какое будущее ждет РФ без Путина.