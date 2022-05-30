Оккупанты понесли сокрушительные потери офицеров не только младшего, но и среднего рангов, что в целом очень вредит армии РФ.

Российская армия за три месяца полномасштабной войны против Украины понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Потеря значительной части молодого поколения офицеров может усугубить проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю, а также приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии РФ.

Об этом заявили в разведке Великобритании в Twitter.

"Россия, вероятно, понесла сокрушительные потери среди своих офицеров среднего и младшего ранга в конфликте, командиры бригад и батальонов, вероятно, разворачивают фронта в опасный способ, поскольку они несут бескомпромиссный уровень ответственности за работу своих подразделений. Аналогично младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров высокоподготовленных и уполномоченных унтер-офицеров (сержантов), которые выполняют эту роль в западных силах", – говорится в сообщении.

В разведке Британии считают, что потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров может усилить текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю в армии РФ. Батальонные тактические группы (БТГ), которые восстанавливаются в Украине из уцелевших нескольких подразделений, вероятно, будут менее эффективными из-за нехватки младших руководителей.

"Учитывая многочисленные достоверные сообщения о локальных мятежах среди российских войск в Украине, нехватка опытных и авторитетных командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранения плохой дисциплины", - добавили в минобороны Британии.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие потери рашистов из-за вторжения в Украину уже составили примерно 30 тысяч 350 человек.

Ранее, как сообщал УНИАН, стало известно, что в Украине уничтожили российского капитана: командовал ротой десантников.

10 мая глава разведывательного управления Министерства обороны США - генерал-лейтенант Скотт Беррье, сказал, что в Украине уничтожили до 10 российских генералов.

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