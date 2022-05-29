По словам оппозиционера, возможны несколько сценариев развития событий после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин отойдет от власти.

До смены путинского режима мир в Европе не будет достигнут.

Об этом в ТГ-канале сообщил живущий в эмиграции российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

"До смены этого режима надежного мира в Европе не будет, а вот после его смены – все зависит от того, как эта смена произойдет", - заявил Ходорковский.

По словам оппозиционера, возможны несколько сценариев развития событий:

путинцы удержат власть после ухода Путина;

страна окончательно развалится;

на место путинцев к власти придут антипутинцы;

федерализация по примеру США.

Вариант 1: приход к власти путинцев

"Путинцы удерживают власть после ухода Путина. Россия продолжает имперскую политику… продолжатся гражданские и империалистические войны. Все печально. Страна надорвется, если не сгорит в пламени ядерной войны", - заявил Ходорковский.

Вариант 2: развал России

Комментируя вариант развала России оппозиционер отметил: "Страна окончательно развалится. На ее обломках создадут 5-7 ядерных государств, которые получат спорные административные границы и, вероятнее всего, будут воевать за их расширение. Война, вероятно, в случае интернационализации конфликта станет ядерной", - заявил Ходорковский.

Вариант 3: приход к власти антипутинцев

Говоря о варианте прихода к власти антипутинцев, он отметил, что они попытаются создать Единую Демократическую Россию.

"Те же яйца – вид с боку. Попытка опоры на Запад не увенчается успехом… процесс сближения будет медленным и проблематичным, а власть надо удерживать сейчас. И значит нужен враг. Сначала внутренний и он будет – коммунисты, патриоты, силовики, непокорные или коррумпированные региональные элиты, потом – внешний", - заявил Ходорковский.

Вариант 4: федерализация

Говоря о возможности федерализации по примеру США Ходорковский отметил, что в этом случае население регионов или агломераций регионов станет источником власти и учредит федеральный центр из своих представителей для решения общих вопросов.

"Возможно, частью этого федерального центра станут федеральные партии, представляющие тех людей, которые считают себя во-первых коммунистами, либералами или патриотами, а лишь потом жителями Поволжья, сибиряками или дальневосточниками. Сомневаюсь, что таких наберется более 30%. Важно, что все эти люди не сами по себе, а лишь представляют интересы своих поручителей и могут быть отозваны", - заявил Ходорковский.

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