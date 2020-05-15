"Люди идут и идут, мы процветаем": ритуальное агентство в РФ пропиарилось на коронавирусе

Сотрудники компании утверждают, что скидку на памятники они ввели с января, ещё до пандемии коронавируса.

В Смоленске (Российская Федерация) ритуальное агентство «Свеча» сделала скидки на памятники по промокоду «корона», что привело в недоумение пользователей сети.

Директору ритуального агентства «Свеча» Денису Яновскому пришлось извиняться, передает издание «Подъём».

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«Это неудачно выбранное слово. Мы приносим извинения всем, кого задела эта акция. Мы делали скидку с начала года, но хотели провести исследование разных рекламных кампаний. В лифтах, где это увидели люди, мы размещаемся больше двух лет и до сих пор не понимали, работает эта реклама или нет. Поэтому решили ввести промокод, но не угадали со словом», - сказал Яновский.

Сотрудники компании утверждают, что скидку на памятники они ввели с января, ещё до пандемии коронавируса.

«Ничего тут такого нет, я считаю. У нас такой директор человечный, так что нет никаких умыслов плохих. Люди к нам идут и идут, организация процветает», - заявила сотрудница «Свечи».

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