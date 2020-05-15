Генпрокуратура РФ назвала "экстремизмом" новость о вероятном сокрытии реальных смертей от COVID-19

Россия входит в пятерку стран мира по количеству инфицированных коронавирусом граждан.

Российский регулятор «Роскомнадзор» требует от Google заблокировать новость о том, что Кремль может скрывать реальное количество умерших от COVID-19 граждан.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Новость о вероятном сокрытии властями РФ реальной статистики умерших опубликовало издание "МБХ медиа". Отмечается, что это была перепечатка из публикации The Financial Times.

Российский регулятор заявляет, что действует по решению Генпрокуратуры от 13 мая, в котором признано, что в новости есть «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

В «МБХ медиа» заявили, что получили уведомление от Google днем ранее о запросе на блокировку статьи. По сообщению онлайн-издания, Google попросил удалить статью из своего веб-сайта или сделать ее недоступной в России. Сообщается, что непосредственно в редакцию издания «Роскомнадзор» с требованием не обращался.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 15 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 302 376 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 442 163. При этом, 1 587 893 человек выздоровели.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 85 898 и 1 417 774 соответственно. В пятерку стран с наибольшим распространением COVID-19 также входят Россия (252 245 подтвержденных случаев), Великобритания (234 440), Испания (229 540) и Италия (223 096).