В РФ мечтают о концлагерях для критиков Z-символики / скриншот
Противникам рашистської Z-символики угрожают "перевоспитанием" в концлагерях и стерилизацией.
Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил российский режиссер и гендиректор "Мосфильм" Карен Шахназаров.
"Противники буквы Z должны понимать, если они рассчитывают на пощаду, нет - их не пощадят. Это все серьезно уже. В случае чего - концлагеря, перевоспитание, стерилизация... Это все очень серьезно", - пригрозил Шахназаров.
В РФ заговорили о создании коцнлагерей для противников рашистской символики
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