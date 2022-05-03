Кремлевские пропагандисты в эфире федеральных каналов мечтают о создании концентрационных лагерей для тех, кто не поддерживает их варварство в Украине.

Противникам рашистської Z-символики угрожают "перевоспитанием" в концлагерях и стерилизацией.

Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил российский режиссер и гендиректор "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Противники буквы Z должны понимать, если они рассчитывают на пощаду, нет - их не пощадят. Это все серьезно уже. В случае чего - концлагеря, перевоспитание, стерилизация... Это все очень серьезно", - пригрозил Шахназаров.

Ранее в эфире федерального канала РФ устроили истерику из-за инициативы немецкой компании по поставке Украине 88 танков Leopard.

Вас также могут заинтересовать новости: