Спит со своим изображением: росСМИ показали комнату Путина с метровым Христом (фото)
Пропагандисты канала "Россия 1" показали апартаменты Кремля, где работает и отдыхает президент РФ Владимир Путин.
На эту деталь обратил внимание пропагандист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
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В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина. Над диваном располагается большая, почти в человеческий рост, икона с Иисусом Христом.
Перед диваном стоит низкий журнальный столик, на котором лежит в раскрытом виде большой альбом.
Демонстрируя один из своих кабинетов в Кремле, президент рассказал, что часто ночует там, поскольку работает до часу ночи и позже.
Как сообщал УНИАН, в Подмосковье открыли главный храм Вооруженных сил России, который хотели «украсить» изображениями Путина, Сталина и иллюстрациями аннексии Крыма.
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