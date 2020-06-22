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Спит со своим изображением: росСМИ показали комнату Путина с метровым Христом (фото)

05:59, 22 июня 2020
Русский міръ
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Путин уверяет, что часто ночует в этом кабинете / скриншот из видео

На эту деталь обратил внимание пропагандист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

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В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина. Над диваном располагается большая, почти в человеческий рост, икона с Иисусом Христом.

Перед диваном стоит низкий журнальный столик, на котором лежит в раскрытом виде большой альбом.

Демонстрируя один из своих кабинетов в Кремле, президент рассказал, что часто ночует там, поскольку работает до часу ночи и позже.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье открыли главный храм Вооруженных сил России, который хотели «украсить» изображениями Путина, Сталина и иллюстрациями аннексии Крыма.

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