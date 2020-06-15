В РФ открыли храм военных, который хотели "украсить" изображениями Путина и Сталина (видео)

Освящал церковь российский патриарх Кирилл.

В Подмосковье открыли главный храм Вооруженных сил России, который хотели «украсить» изображениями Путина, Сталина и иллюстрациями аннексии Крыма.

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Отмечается, что освящал церковь российский патриарх Кирилл, который объявил себя настоятелем храма.

В мероприятии приняли участие сотни военных, одетых в форму времен Второй мировой.

Скандальный храм строили больше года на территории выставочно-пропагадистського парка вооруженных сил России. Во время его возведения использовали расплавленные части немецких танков и амуницию времен второй мировой.

Наибольший резонанс вызвали планы разместить внутри мозаику с Владимиром Путиным, нынешним министром обороны Сергеем Шойгу, Иосифом Сталиным и символами оккупации Крыма. Впоследствии от этой идеи отказались.

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