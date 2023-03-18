Президент России "явно совершил военные преступления", отметил глава США.

Решение Международного уголовного суда, штаб-квартира которого находится в Гааге, о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина является "очень сильной позицией".

Ордер на арест Путина выдан оправданно, считает глава США Джо Байден, сообщает The New York Times. Американский президент подчеркнул, что лидер россиян "явно совершил военные преступления"

"Я думаю, что это (выдача гаагским судом ордера на арест президента РФ - Ред.) оправданно...", - заявил Байден.

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Выдача ордера на арест Владимира Путин - что надо знать

17 марта стало известно, что Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В МУС отметили, что есть "разумные основания", которые позволяют считать, что российской президент несет личную ответственность за депортацию детей из Украины.

После выдачи ордера Путина могут арестовать в 123 странах, которые являются участницами Римского статута.

Спикер главы России Дмитрий Песков утверждал, что выдача ордера неприемлема. Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал такое решение МУС историческим.

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