Сегодня россияне выложили в сеть сразу два ролика-провокации с участием подставных бойцов ВСУ.

СтратКом ВСУ разоблачил очередную психологически-информационную операцию со стороны оккупантов, направленную на дискредитацию украинских защитников.

Как сообщило ведомство в своем Telegram, 16 марта россияне выложили в сеть сразу два ролика-провокации на которых бойцы ВСУ якобы поджигают священную мусульманскую книгу - Коран. Там уточнили, что цель такого "театра" - дискредитировать украинских защитников на религиозной почве и спровоцировать соответствующую негативную реакцию среди тех стран, где подавляющая часть населения исповедует мусульманство.

"Мы, официально, в очередной раз подчеркиваем, что подобные факты в ВСУ невозможны по умолчанию, поскольку в наших войсках защищают Украину и борются против оккупантов люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они являются Героями для нашего народа, а их права, позиции и убеждения защищаются в обязательном порядке", - напомнил СтратКом ВСУ.

Также ведомство уточнило, что, скорее всего, в подставном видео главную роль сыграли именно "кадыровцы". Об этом свидетельствует десантный нож, который россияне случайно "засветили" в кадре. В СтратКом ВСУ говорят, что именно оружие такого типа закупалось для специального подразделения "АХМАТ".

"Это и есть истинное отношение к исламу у Тик-Ток "героев", - констатировало ведомство.

Подразделение "АХМАТ" - спецподразделение Росгвардии, которое дислоцируется на территории Чечни. Его так назвали в честь главы республики и приспешника Путина Рамзана Кадырова.

Боевики "АХМАТ" издевались над людьми в Луганской области

Отметим, что сейчас боевики подразделения "АХМАТ" считаются личными войсками лидера Чечни Рамзана Кадырова. Официально эту группировку возглавляет его близкий друг Абузайд Висмурадов.

Известно, что недавно солдаты именно этого подразделения отличились преступными рейдами и издевательствами над жителями, проживающими на временно оккупированных территориях Луганской области. Они грабили местных жителей и даже применяли к ним пытки, используя электроток.

Недавно СБУ идентифицировала одного из командиров подразделения, который руководил оккупантами на этом направлении. Его позывное прозвище - "Лобзик".

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