По его словам, процесс наказания виновных в военных преступлениях в Украине только начинается.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина - это только начало процесса.

Как написал Боррель в Twitter, Путин не сможет избежать ответственности за преступления против Украины.

"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление относительно незаконной депортации и передачи детей из Украины в Россию является началом процесса привлечения к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МСК. Не может быть никакой безнаказанности", – написал Боррель.

Ордер на арест Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 марта стало известно, что Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Как отметили в суде, есть "разумные основания" считать, что российской президент несет личную ответственность за депортацию детей из Украины.

Ордер уполномочивает правоохранителей 123 стран арестовать Путина. Спикер главы России Дмитрий Песков утверждал, что выдача ордера неприемлема. Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал такое решение МКС историческим.

Президент США Байден заявил, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина есть "очень сильной позицией".

Вас также могут заинтересовать новости: