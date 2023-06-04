Он считает, что в область нужно перебросить кадыровцев.

Главарь Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить в Белгородскую область чеченские подразделения.

В своем Telegram-канале он написал, что наблюдает за ситуацией в области и "переживает". "Верховному Главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений", - говорится в сообщении.

Кадыров заявил, что его бойцы способны "ликвидировать бандгруппу без последствий для мирного населения и инфраструктуры".

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"Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырёх десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе и Мариуполя, где они вступили в бой с превышающим по численности противником", - написал Кадыров.

Он сказал, что сейчас количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. "Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждём приказа!" - добавил он.

Что происходит в Белгородской области

Напомним, что бойцы "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" активно действуют на территории Белгородской области. Сегодня днем они заявили, что заходят с боями в пригород Шебекино.

Ранее главарь российской частной военной компании "Вагнер" заявлял, что готов ввести в Белгородскую область своих наемников. Он сказал, что для этого ему не нужно разрешение главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

По данным Центра национального сопротивления, РФ уже перебросила на территорию области отряд 322 центра Сил специальных операций РФ "Сенеж".

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