В районе Шебекино идут бои.

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", состоящие из российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино в приграничной Белгородской области РФ.

"Заходим! Передовая штурмовая группа Легиона и РДК заходит в пригород Шебекино. Мы возвращаемся домой", – написал Легион в Telegram и опубликовал видео, на котором, как предполагается, запечатлено передвижение бойцов на территории вблизи приграничного населенного пункта.

"Русский добровольческий корпус" уточняет, что идут бои.

"Снова на родной земле! Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходит с боями в пригород Шебекино", – говорится в сообщении.

Ситуация в Белгородской области - что нужно знать

Бойцы из "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" в начале месяца заявили, что начался "второй этап" их операции на территории России. Военные зашли в район приграничного населенного пункта Шебекино, в том числе, с танками. Шли бои.

3 июня ЛСР и РДК показали видео обстрелов района российской армией и предложили местным жителям эвакуацию в Украину. В тот же день в РДК заявили, что армия РФ не контролирует Шебекино.

4 июня появилось видео, на котором показано, как бойцы "выкуривают" вражескую пехоту, прячущуюся по посадкам.

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