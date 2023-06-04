Российский террорист высказался о проигрышных боях в Белгородской область и заявил, что эта территория станет "новым" Донбассом.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высказался о проигрышных боях армии РФ в Белгородской области и сравнил положение российских военных с "червяком, попавшим на вилку".

Гиркин в своем Telegram предсказал, что такими темпами Белгородская область станет "новым" Донбассом - территорией, где боевые действия шли на протяжении 9 лет до начала полномасштабной войны.

"Противник "поставил на уши" густонаселенную и довольно благополучную (по российским меркам) область, а Кремль ничегошеньки не может сделать, чтобы Белгородщина не превратилась в такое же постоянное поле боя, каким 9 лет является Донбасс", - указал Гиркин.

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Он заявил, что для минимальной защиты этой территории РФ должна сформировать ударную группировку и создать "зону безопасности" на территории Харьковской области (глубиной 30-40 километров). При этом террорист указал, что даже этот план навряд ли получится реализовать, ведь армия РФ, скорее всего, снова "завязнет" на поле боя, а Россия лишится даже этого минимального военного резерва.

"А противнику - только того и надо - у него достаточно "второсортных" частей и соединений, чтобы без особого напряжения поддерживать вновь образованную линию фронта, не трогая ударный резервный корпус, готовый к броску в направлении Азовского моря", - указал Гиркин.

Он резюмировал, что положение у властей РФ незавидное: в случае наступления на Украину с территории Белгородское области - это превратиться в игру "по правилам противника", но "перетерпеть" атаки на приграничные области тоже выход "не ахти", считает Гиркин.

"Отсюда и ступор... "Куда ни кинь - всё клин". И остается только "извиваться меж зубьев вилки" в надежде непонятно на что ("авось пронесет" и все само-собой как-нибудь образуется). В Кремле сейчас просто делают вид, что "ничего особенного не происходит" - так, мелкие террористические атаки... и где-то далеко. Ну, ладно, потерпят - "Донбасс терпел и вам велел" - заявил он.

Ситуация в Белгородской области обострилась - солдаты РФ попали в плен

Напомним, что в Белгородской области продолжают вести спецоперацию по свержению режима лидера РФ Владимира Путина местные партизаны. В районе Шебекино действуют бойцы Легиона "Свобода России", а также "Российского добровольческого корпуса". 1 июня они указали, что начинают второй этап соответствующе миссии. Произошел танковый бой.

Накануне в Минобороны РФ пошли на крайность и отправили туда элитный спецназ.

Сегодня партизаны в совместном видеообращении заявили, что взяли в плен двоих солдат РФ. Они "пригласили" губернатора Гладкова встретиться с ними в церкви для переговоров в обмен на одного из них.

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