Чеченский глава поинтересовался, почему члены ОДКБ молчат по поводу "спецоперации".

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности, куда входят ближайшие союзники России, в недостаточной поддержке режима Путина.

Обращение к ОДКБ Кадыров выложил у себя в Telegram.

Он обратил внимание, что многие страны мира заняли позицию Украины, и поинтересовался, почему члены ОДКБ молчат по поводу "спецоперации".

"Вы-то почему молчите? Не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиции против "бандеровцев", "нациков", "фашистов"? Которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры", - задался вопросом друг Путина.

Кадыров упрекнул некоторые страны в том, что те "боятся санкций Америки и Европы": "Все молчите".

"Если есть союзник - он должен определиться... Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. А когда России нужна (поддержка - ред.), все молчите, боитесь санкций", - упрекнул Кадыров.

Что предшествовало

17 июня глава Казахстана (входит в ОДКБ) Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями".

Кроме того, Токаев также отказался от российского ордена.

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