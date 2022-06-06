Украинская разведка сообщала, что в ОДКБ не поддерживают Россию и не изъявляют желание участвовать в войне против Украины.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не исключил возможность ввода войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на оккупированные Россией территории Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Картаполова, "нельзя исключать, что будут востребованы "миротворцы" из стран ОДКБ" на оккупированных территориях Украины, включая Донецкую и Луганскую области.

Он также заявил, что Кремль "вряд ли согласится" с появлением на указанных территориях миротворцев стран Североатлантического Альянса (НАТО).

Попытки РФ затянуть страны ОДКБ в войну против Украины: что стоит знать

В конце апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают Россию и не изъявляют желание участвовать в войне против Украины.

16 мая в Москве прошел первый с 2019 года очный саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Во время встречи Владимир Путин рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только в Беларуси.

Также в начале мая ГУР МО информировало, что во избежание санкционных ограничений РФ хочет воспользоваться тесными взаимосвязями в рамках экономических и других союзов и объединений.

По данным военной разведки Украины, Москва планировала организовать в странах ОДКБ (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан - УНИАН) производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего той, которая требует использования иностранных комплектующих.

Ранее Казахстан заверил, что не будет помогать Российской Федерации обходить санкции стран Запада, введенные из-за войны против Украины.

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