17 июня президент Казахстана в присутствии Путина отказался признавать "ЛДНР".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от российского ордена Александра Невского.

Об этом сообщает TengriNews.

Как пишет издание, Токаева планировали наградить в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Президент Казахстана "поблагодарил за оказанную честь", но отказался принимать орден. Он пояснил, что до завершения президентских полномочий не будет принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что награждение Токаева на петербургском форуме и не должно было состояться. "Не знаю, откуда информация, потому что никакое награждение и не планировалось", — цитируют Пескова российские СМИ.

Война в Украине и позиция Казахстана:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

1 апреля в администрации президента Казахстана подчеркнули, что вопреки "хотелкам" России, Казахстан уважает территориальную целостность Украины.

29 апреля Казахстан заявил, что не будет помогать РФ обходить санкции Запада.

3 мая Казахстан открыто отказался поддерживать российскую агрессию против Украины.

23 мая в Казахстане заблокировали более 20 миллионов долларов "дочек" российских банков.

17 июня президент Казахстана в присутствии Путина отказался признавать "ЛДНР".

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