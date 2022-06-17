Российский президент Владимир Путин утверждает, что Москва не против евроинтеграции Украины.
Об этом он рассказал на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге 17 июня.
Более того, утверждает глава Кремля, Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС, так как это не оборонный альянс.
"Мы никогда не были против этого (вступления Украины в ЕС - ред.), мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Что касается экономической интеграции - ради бога, это их выбор", - высказался Путин.
Вместе с тем 12 мая зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия уже изменила свое отношение к перспективе вступления Украины в ЕС - и выступает против этого.
Накануне Киев посещали лидеры Германии, Франции, Румынии и Италии, призвав европейское сообщество поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Сегодня, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата.
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