Глава Чечни уже живет в постпутинской реальности, отметил публицист.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к войне за независимость.

"Он чувствует, что времена меняются, что эта война проиграна, и он уже живет в поствоенной и постпутинской реальности", - заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, Кадыров понимает, что с уходом диктатора Путина на него набросятся российские силовики, и у него должна быть своя армия, чтобы в том числе защищать Чечню от русских.

"Есть принципиальная разница между ЧВК Кадырова и 27 другими ЧВК Пригожина и прочих. Это бандитские структуры, которые понимают, что война в Украине проиграна, и понимают, какой обвал собственности будет в России. Эти ЧВК начнут готовиться к громадной мафиозной борьбе за собственность. А Кадыров готовится к другой войне, готовится к защите своей независимости, ему армия нужна", - добавил Пионтковский.

Эксперт добавил, что развал России уже идет.

Развал России - что сообщалось

Ранее экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко выражал уверенность, что распад Российской Федерации в той или иной степени неминуем. По его мнению, есть очень сильные, центробежные тенденции, которые сейчас не видны и не чувствуются, потому что они подавлены силой.

А российский политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков заявлял, что распад России не пройдет без войны: "Во время распада РФ там одних беженцев будет миллионов 20. Куда им бежать? В Украину прибегут".