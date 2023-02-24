Геннадий Гудков: Когда начнется распад РФ, в Украину побегут минимум 20 миллионов беженцев

Российский политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в интервью УНИАН рассказал о реакции российских граждан и элит на визит Байдена в Киев, а также о том, что произойдет, когда Россия начнет разваливаться.

Согласитесь ли вы с тем, что визит Байдена в Киев стал для россиян и для Кремля огромной экзистенциальной проблемой? Начинали со "взятия Киева за три дня", а через год после этого американский президент спокойно ходит по Киеву. Годами навязывалась россиянам мысль о том, что Америкой правит "безумный старикашка в деменции". И тут Байден одним своим визитом показывает средний палец всем тем, кто грозит "Искандерами". Насколько "холодным душем" стал этот визит для россиян?

Та часть россиян, которая больше всего нас волнует, получает информацию из "ящика". Они могли даже и не знать об этом визите. Но для Кремля этот визит стал шоком. Они этого не ожидали. Да они вообще не ожидали ничего, что произошло после "Рамштайна-8". Я думаю, что Путин понял, что он совершил фатальную ошибку. Его двухчасовое словоблудство, эта словесная шелуха шла именно от растерянности и беспомощности. Мы увидели, что речь Байдена длилась 20 минут, а речь Путина - 120. О чем это говорит? Длинные речи тогда бывают, когда сказать нечего.

Что может измениться в окружении Путина после этого визита?

Окружение Путина уже начинает командовать. Судя по тому, что мы не увидели Пригожина и Кадырова на послании, судя по тому, что Пригожин жалуется на месть генералов по полной программе, Путин слабеет. Путин хотел бы защитить Пригожина, поскольку тот - его верный пес. Но он не может этого сделать. Пригожин решает вопросы по Ливии, Сирии, Центральной Африке. Если верить злым языкам, в Центральной Африке очень много авуаров ближайшего путинского окружения находится физически. Это золото, драгоценности, валюта. Поэтому Путин не может и не должен сдать Пригожина, но и защитить его не может.

Путин становится ведомым в своем окружении

Поэтому Пригожин сейчас от Герасимова не получает вооружения? Путин ничего не может с этим сделать?

Не может. Генералы поставили его "раком", объявили свои ультиматумы, я так полагаю. Генералы ненавидели и ненавидят Пригожина, Кадырова. Это означает, что Путин теряет ту власть, которой он владел еще год назад, и становится ведомым в своем окружении.

Это уже в шаге от физического устранения?

Мы с вами пока этого не знаем. Может быть это у него такая тактическая игра. Напрямую пока что камни в него не полетели. Пока против него никто не выходил и ничего не говорил, кроме Стрелкова-Гиркина. Сейчас давайте ограничимся констатацией того факта, что Путин уже не может защитить Кадырова и Пригожина. Мы знаем, что Кадыров очень много времени проводит за рубежом. Я не думаю, что это связано с отдыхом или лечением. Это связано с его опасением за свою шкуру.

А сейчас он вообще заговорил о своей ЧВК. Это о чем?

Я думаю, что это сигнал Кремлю: "Если вы меня не будете кормить, поить, не будете заботиться обо мне, я выйду из-под вашего контроля". Кадыров, конечно, недалекий человек, но у него есть определенное природное чутье на складывающиеся вокруг него ситуации. Он сейчас почувствовал опасность и заговорил о собственной ЧВК.

На послании Путина Федеральному Собранию все ждали послания элитам: "Я сильный, держитесь меня". Он едва выкашлял эту речь, но не выкашлял главного - того, что он сильный. Он же только свою слабость проявил.

Он уже этого не чувствует. На определенном этапе, когда человек обладает неограниченной властью, срабатывает закон природы - ты теряешь чувство реальности и адекватность. А когда политическая власть теряет адекватность, она становится уязвимой. Я думаю, что с Путиным происходит то, что происходило с другими диктаторами. Кому-то из них удалось досидеть до своей естественной смерти, а многим не удалось.

Вы обратили внимание на то, с какими лицами они сидели на послании?

Простите, но это не лица, это рожи. Рожи у них были твердокаменные, насупленные, без всяких признаков радости, одобрения и веры в будущее.

Мы, к сожалению, не смотрим западное телевидение. Совсем недавно Байден выступал перед Конгрессом. По-моему, в Украине показывали, но в России не рискнули. У Байдена вот было нормальное человеческое общение, нормальные эмоции, совершенно естественные аплодисменты. Эти выступления отличались как земля и небо. Неплохо было бы показать их на контрасте. Просто показать и все, ничего объяснять больше не нужно. Эти сидящие в зале рожи говорят все ярче, чем путинские слова.

Мы с вами часто обсуждаем мнение россиян об этой войне. Год уже прошел. Что сейчас?

Я время от времени делаю свое исследование. Я прошу всех, кто на меня подписан, выдать свою точку зрения с указанием возраста, социальной категории, региона. Давно не проводил, нужно снова это сделать и посмотреть на результат. Но я думаю, что идет поляризация между теми, кто поддерживает войну, и теми, кто ее ненавидит. Сейчас процент поддержки войны медленно, но снизился. Безусловно, он меньше половины. Активно поддерживающих войну где-то 20%, не более.

Что говорят люди? Все ждут какой-то развязки. В воздухе застыло тревожное ожидание, нет никакой радости. Люди сходят с ума, пошли обострения психических заболеваний, бег за капиталом. В России сейчас происходит очень много негативного, и это только нарастает.

Российский чиновники никогда не "отмоются"

Некоторые российские чиновники в Европе и в Америке запускают пиар-компании по своему "отбеливанию". Вы обратили на это внимание?

Они не "отмоются". "Отмыться" они сейчас могут только одним - активной помощью путинским оппонентам как в Украине, так и за ее пределами. Вот и все. Если они готовы к этому, пусть хотя бы начнут информационное сотрудничество. А если не готовы, то нихрена они не получат. Их не позволят "отмыть". Сидели? Сидели. Подпискивали? Подпискивали. Вели войну? Вели. Финансировали? Финансировали. Расстрелять! Шучу. Расстреливать их, конечно, никто не будет, но вот под суд они пойдут.

Поможет ли Китай России

Питает ли еще Путин какие-то надежды? Я перехожу на тему Китая.

Он питает надежды о том, что у него получится затянуть войну. Он думает, что у него получится каким-то образом дождаться каких-то серьезных мировых кризисов, которые снизят внимание и концентрацию мира на войне Украины. Он надеется на какие-то непредвиденные обстоятельства, которые помешают Украине одержать победу. Вот и вся надежда. Поэтому ходят всякие его посредники, пытаясь сесть за стол переговоров. Никаких переговоров без деоккупации не будет, это уже понятно.

Сейчас посмотрим, что скажет Си Цзиньпин. У него есть какой-то мирный план. Но любой мирный план должен включать очень простую процедуру - вывод войск с оккупированных территорий, признание вины и выплату репараций. Три условия. Дальше могут быть какие-то политические переговоры.

Bloomberg говорит, что китайский мирный план может включать значительную часть российских интересов.

Каких?

Не сообщают.

Значит, он не пройдет. Если это будет территориальный захват, этот "мирный план" не пройдет.

Что делать Украине? Возможен ли еще вариант, что кто-то примет вместо нее решение?

Нет, никто вместо Украины принимать решение не будет. Зачем это? Никто на это не пойдет. Но будет диалог с Украиной о пределах допустимого.

Все сейчас боятся военной помощи Китая Российской Федерации. Насколько это возможно?

Китай, помогая военным образом Российской Федерации, фактически ввязывается в конфликт с международной коалицией.

Я, конечно, сейчас уже ничего не могу исключать, но зачем это нужно Китаю? Чтобы весь мир открестился и включил какие-то механизмы ограничений? Для чего Китаю нужен Путин? Я не думаю, что китайцы за него вступятся и будут массовые поставки оружия на фронт. Китай только недавно завершил торговую войну с Америкой, и, похоже, он стремится к восстановлению нормальных взаимоотношений, занимая достаточно взвешенную позицию.

Чего ждать в сакральные для Путина даты годовщины войны?

Подлянок. Я не утверждаю, что это будет, но ожидать следует. С учетом аморальности и безнравственности власти России, следует ожидать подлянок. Понятно, что сил на серьезное наступление у них нет.

В одном из интервью вы высказали мнение о том, что Путин может нанести удар со стороны Беларуси даже без согласия Лукашенко. О чем может идти речь?

Предположим, они могут нанести какой-то удар или осуществить какой-то рейд. Этого можно ждать от обезумевшего руководителя. Понятно, что может быть какой-то ракетно-бомбовый удар. Понятно, что Украина на Беларусь нападать не будет, но Путин может попытаться устроить какую-то провокацию. Лукашенко для этого ему не нужен. Он и так понимает, что Путин уже проиграл. Нужно быть готовым ко всему.

Может ли Путин пойти на еще одно безумное наступление, например, в Молдове? Молдова в зоне риска тоже в эти дни?

Я думаю, что с военной точки зрения - нет. Политические риски могут быть, конечно. До Молдовы еще надо дойти. Кем они будут действовать? Там небольшая дивизия стоит, но она ничего не сможет сделать, тем более без логистики. Это безумие.

Премьер Молдовы говорит о планах РФ касательно высадки десанта в аэропорту Кишинева и уже оттуда захватывать власть. Но им же нужно туда попасть или через территорию Украины, или через территорию Румынии. Оба плана выглядят как самоубийство.

Да, это нарушение воздушного пространства НАТО. Либо пролет самолетов над Украиной. Они же не могут под землей прорыть тоннель и появиться в Кишиневе. Теоретически это какая-то интересная идея, но она совершенно не реализуема.

Зеленский говорит, что ВСУ могут помочь Украине в решении приднестровского вопроса. Как вы считаете?

Я думаю, они там договорятся. Как только война закончится поражением Путина, они договорятся. Молдове в Европу надо идти. У них есть шанс попасть туда. Населению надо объяснить это: "Хотите в ЕС? Давайте. Выбросьте все портреты Путина и его приспешников на помойку". Это же лучше, чем быть заложником безумного вождя.

Возможно, сейчас некоторые регионы и смотрят на пример Аляски. Я говорю о референдуме о независимости пяти регионов России - сейчас проходит интернет-голосование. Могут ли такие мероприятия дать какой-то старт долгожданному и глобальному распаду РФ?

Распад без войны не пройдет. Это будет война и кровь неизвестно на сколько лет. Неизвестно, что будет с ядерным оружием, с хранением ядерных отходов. Никому мало не покажется.

Во время распада РФ там одних беженцев будет миллионов 20. Куда им бежать? В Украину прибегут.

Давайте закончим на том, что не все в России спокойно наблюдают за ее поражением. Есть люди, которые думаю о ее будущем, занимаются построением новой России. В Польше несколько лет назад начал свою работу второй "Съезд народных депутатов России". Там обсуждается и проект новой Конституции, и акт о мире. Насколько реалистичны эти документы и их положения?

Сейчас дело не в реалистичности. Они просто сейчас принимаются как дорожная карта. Она не безупречна, но она есть. Они обозначают контур того, что можно и нужно сделать в России. Например, в конституции есть серьезный недочет - это ориентир опять на президентскую республику. Ладно, его раз в пять лет избирают. А если мы начинаем говорить о парламенте и возрастании его роли, то мы совершенно не ограничиваем срок пребывания должностных лиц - губернаторов, премьер-министра. Я бы предложил ввести ограничения по сроку премьер-министра. Потому что какая разница, как будет называться новый диктатор? Для России сейчас важно заложить однозначные железобетонные принципы жесточайшей сменяемости власти. Этот принцип должен исключать любые поползновения. Даже пусть это будет с перекосом, с перегибом и с необоснованной жестокостью. Нам надо сейчас научиться регулярно менять власть. Как только мы научимся это делать, будет совершенно другая страна. Не научимся? Все опять может стать на круги своя.

Диана Шароди, Алексей Лихман