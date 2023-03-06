Такие шаги значительно усиливают его позиции в будущем процессе усиления власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать в свои войска боевиков из так называемой "армии ДНР".

Как сообщает Центр национального сопротивления, этот процесс связан с будущим распределением власти в РФ. Влияние Кадырова на оккупированных территориях Донецкой области растет, а его боевики чувствуют себя там хозяевами. "Кадыровцы" грабят регион, прикрываясь "обеспечением порядка".

Теперь же главарь "ДНР" Денис Пушилин согласовал "подготовку" боевиков "ДНР" в университете спецназа, который расположен в Чечне.

Видео дня

"Это еще больше усиливает влияние Кадырова на ТОТ, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров. Кроме этого, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также меняет баланс сил в будущем перераспределении власти", - отмечают в ЦНС.

В центре также отметили, что "кадыровцы" почти не участвуют в непосредственных боевых действиях, что создает нервозность среди оккупантов, особенно на фоне потерь и разгромов на поле боя.

Кадыров усиливает свою власть

Кадыров установил диктатуру в Чечне и поставил на топ-должности своих родственников и друзей. В частности, журналисты насчитали 47 родственников главаря чеченских боевиков, занимающих руководящие должности в ЧР. А Кадыров заявил, что назначает тех людей, которым доверяет.

Хоть опальный лидер Чечни рьяно подыгрывает Путину, эксперты уверены, что он не откажется от возможности получить больше власти после того, как диктатор отойдет от власти. Однако сам он заявил недавно, что планирует завершить "карьеру" госслужащего. Он планирует создать свою собственную частную военную кампанию.

Вас также могут заинтересовать новости: