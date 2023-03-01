Империалистическая война перерастет в войну мафиозных кланов в России, прогнозирует эксперт.

Распад Российской Федерации в той или иной степени неминуем.

Уверенность в этом высказал российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко, отметив, что есть очень сильные, центробежные тенденции, которые сейчас не видны и не чувствуются, потому что они подавлены силой.

"Если сейчас исчезнет имперское, цементирующее, удерживающее силой государство, то центробежные движения начнут преобладать, и Россия начнет разваливаться, как карточный домик. И не только по национальным республикам (Татарстан, Тыва, Якутия, республики Северного Кавказа), где потенциал отделения довольно сильный, но и по русским регионам, таким как Дальний Восток, Урал, Сибирь, Камчатка и так далее. Я думаю, что эта тенденция возобладает. Не утверждаю, что она обязательно восторжествует, но при поражении России начнет себя проявлять", - отметил эксперт.

По мнению Яковенка, далее в России наступит смута, империалистическая война перерастет в войну мафиозных кланов за передел собственности и территорий.

"Скорее всего, после этого Россия перестанет кому-либо угрожать как единая империя, которая обладает стремлением пожирать куски территории и пожирать людей в соседних странах, что мы сейчас наблюдаем по отношению к Украине. Если Россия сохранится в этих границах, угроза останется. Если РФ переживет период распада, то отдельные ее части будут вполне в состоянии начать преобразовываться в нечто более цивилизованное, в том числе и с помощью западного мира", - подытожил он.

Распад России - другие мнения экспертов

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что в России уже начался распад, потому отдельные приспешники Путина пытаются себя обезопасить.

Российский политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков уверен, что распад РФ без войны не пройдет:

"Это будет война и кровь неизвестно на сколько лет. Неизвестно, что будет с ядерным оружием, с хранением ядерных отходов. Никому мало не покажется. Во время распада РФ там одних беженцев будет миллионов 20. Куда им бежать? В Украину прибегут".