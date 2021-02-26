В Среднеуральском женском монастыре сотрудники ОМОНа провели обыски, пытаясь найти келейника, которого подозревают в убийстве трех человек в конце 90-х.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сотрудники ОМОНа оцепили жилые корпуса монастыря, духовником которого паства считает арестованного бывшего схиигумена Сергия, и начали проводить обыски в кельях монахинь и священников. В операции были задействованы около 50 вооруженных силовиков.
Они не предъявляли документов и не объясняли причин своего визита, сообщили "Коммерсанту" в монастыре.
Один из прихожан рассказал, что силовики ворвались в монастырь, не объяснив своих намерений. Среди них были группы с кувалдами и монтировками.
По данным «Ъ-Урал» силовики искали преступника, который совершил убийство еще в 1990-е годы. Речь идет о 47-летнем Андрее Кузнецове, который, как полагает следствие, служит в монастыре под именем отец Силуан. Он является келейником (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного экс-схимонаха Сергия.
По данным источника издания, Андрей Кузнецов является подозреваемым в совершении грабежа и тройного убийства. По его словам, преступление произошло еще в 1990-е годы на территории Свердловской области.
Подробности убийства опубликовал telegram-канал «ОПЕР Слил».
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«В 1999 году отсидевший за разбой Силуан-Осипов-Кузнецов-Храмов совместно с двумя подельниками решили ограбить в Екатеринбурге трех рыночных торговцев-таджиков. Вооружившись пистолетами и представившись сотрудниками уголовного розыска, будущий монах с товарищами проникли в квартиру жертв и под угрозой убийства начали вымогать деньги. Таджики оказались не из робких и попытались дать отпор, однако налетчики в ответ открыли огонь. Раненых жертв связали, заткнули им рты, квартиру обыскали», - сообщает «ОПЕР Слил».
После того, как были найдены 4 тысячи рублей, Кузнецов расстрелял всех троих в голову.
Андрей Кузнецов находится в розыске с 2001 года. Чтобы скрыться, мужчина несколько раз менял паспорта, в том числе в других регионах, а монастырь мог использовать как прикрытие.
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