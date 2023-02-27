До конца 2023 года в Москве может открыться до 10 магазинов.

Беларуская компании Swed House, которая занимается продажей подделок на товары от шведской компании IKEA, откроется в России.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, Российский союз торговых центров подписал соглашение о сотрудничестве с беларуской компанией Swed House.

Информируют, что до конца 2023 года в Москве может открыться до 10 магазинов Swed House, а в ближайшие годы — до 50 по всей России.

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Примечательно, что эта беларуская компания не просто занимается продажей товаров для дома, внешне похожих на товары IKEA, но и пытается обманом заставить покупателей думать, что продукция оригинальная. К примеру, хотя, как очевидно, к шведскому мебельному гиганту беларуская компания отношения не имеет, она не стесняясь указывает на своем логотипе "Шведский дом IKEA".

Уход IKEA из России

В июне 2022 года одна из крупнейших торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о полном уходе из России из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Остатки товаров были распроданы, после чего магазины закрылись. Накануне закрытия россияне ринулись в магазины и устраивали там настоящие битвы за мебель и товары для дома.

Впоследствии в Федеральной службе исполнения наказаний Свердловской области предложили заменить товары ушедших из страны брендов мебелью, которую изготавливают заключенные во время трудовой адаптации.

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