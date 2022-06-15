Компания еще до 31 августа будет выплачивать зарплаты работникам.

Популярная шведская сеть магазинов IKEA полностью уходит из Российской Федерации. Компания планирует продать свои фабрики, а сотрудникам предложат уйти "по соглашению сторон".

Об этом говорится в заявлении профсоюза IKEA Тихвин.

"IKEA уходит из России! Фабрики IKEA в Тихвине, Вятке и Новгороде будут проданы, а половине сотрудников предложат уйти "по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 31 августа работникам будут выплачивать зарплаты и будет ДМС, но уже с 1 июля рабочим будут предлагать семь-восемь окладов отступных вместо сокращения, а также будут помогать в трудоустройстве.

"Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы. IKEA прощается с Россией!" - уточняется в сообщении.

По некоторым данным, в совещании приняли участие около 20 тысяч человек, в том числе Патрик Энтони, председатель совета директоров группы Ingka в РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, IKEA объявила об остановке своей работы в России и Беларуси еще в начале марта, но товары еще можно было купить на таких маркетплейсах, как "Озон" и "Яндекс.Маркет".

Уход компании с российского рынка вызвал небывалый ажиотаж среди россиян. Москвичи скупали практически все, даже салфетки. В магазинах царил хаос и давка.

Вас также могут заинтересовать новости: