Популярная шведская сеть магазинов IKEA полностью уходит из Российской Федерации. Компания планирует продать свои фабрики, а сотрудникам предложат уйти "по соглашению сторон".
Об этом говорится в заявлении профсоюза IKEA Тихвин.
"IKEA уходит из России! Фабрики IKEA в Тихвине, Вятке и Новгороде будут проданы, а половине сотрудников предложат уйти "по соглашению сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 31 августа работникам будут выплачивать зарплаты и будет ДМС, но уже с 1 июля рабочим будут предлагать семь-восемь окладов отступных вместо сокращения, а также будут помогать в трудоустройстве.
"Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы. IKEA прощается с Россией!" - уточняется в сообщении.
По некоторым данным, в совещании приняли участие около 20 тысяч человек, в том числе Патрик Энтони, председатель совета директоров группы Ingka в РФ.
Как ранее сообщал УНИАН, IKEA объявила об остановке своей работы в России и Беларуси еще в начале марта, но товары еще можно было купить на таких маркетплейсах, как "Озон" и "Яндекс.Маркет".
Уход компании с российского рынка вызвал небывалый ажиотаж среди россиян. Москвичи скупали практически все, даже салфетки. В магазинах царил хаос и давка.