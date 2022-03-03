Граждане страны-агрессора покупают все, даже салфетки.

Москвичи ловят последнюю возможность купить продукцию шведской компании IKEA. Уже завтра магазины закроют в ответ на войну против Украины.

Видео и фото из магазинов в Москве появились в сети.

Покупателей в магазины пропускают по очереди. Желающих много, ведь под магазинами собрались очереди на несколько десятков метров.

Москвичи покупают практически все, даже салфетки. В магазинах царит хаос и давка. Для россиян сегодняшний шопинг в IKEA станет последним, ведь уже завтра магазины свою деятельность прекращают.

Похоже, россияне получили последнюю возможность приобрести сувенир в память о цивилизованной жизни, которой их лишил президент-диктатор.

Напомним, что сегодня шведская сеть IKEA, которая выпускает мебель и товары для дома, объявила о приостановлении своей работы в России и Беларуси.

ИКЕА: справка УНИАН

ИКЕА изготавливает мебель и товары для дома. Она была основана в Швеции в 1943 году. Под этим брендом работает несколько компаний с разными владельцами.

Ingka Group является крупнейшим розничным продавцом IKEA и составляет около 90% розничных продаж IKEA. Это стратегический партнер, который развивает и внедряет инновации в бизнес и помогает определить общие стратегии IKEA.

Ingka Group владеет и управляет каналами продаж IKEA по сделкам о франшизе с Inter IKEA Systems B.V. Она имеет три сферы бизнеса: IKEA Retail, Ingka Investments и Ingka Centres.

Как сообщал УНИАН, более 70 мировых компаний прекратили сотрудничество с РФ из-за вторжения в Украину.

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