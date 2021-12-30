Следствие установило, что Гислейн Максвелл в период с 1994 по 2004 годы платила деньги несовершеннолетним девушкам, которые ублажали Джеффри Эпштейна.

Подругу покойного американского миллиардера Джеффри Эпштейна, британскую светскую львицу Гислейн Максвелл признали виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение приняла коллегия присяжных.

По данным следствия, Гислейн Максвелл в период с 1994 по 2004 годы подыскивала несовершеннолетних девушек для Эпштейна. Подростки делали миллиардеру интимный массаж и участвовали в сексуальных играх за деньги. Сообщается, что Максвелл и сама участвовала в этих сексуальных контактах.

60-летней Максвелл грозит до 65 лет тюремного заключения. Ее признали виновной по пяти пунктам обвинения, в том числе в торговле подростками с целью их сексуальной эксплуатации, и оправдали в побуждении пересекать границы штатов.

Читайте такжеВ США нашли мертвым миллиардера, обвиняемого в педофилии (видео)Напомним, ранее сообщалось, что общение Билла Гейтса с Эпштейном стало одной из причин развода основателя Microsoft с женой Мелиндой. Журналисты писали, что Гейтс встречался с Эпштейном уже после первых двух обвинений в организации проституции в 2008 году.

Как известно, Джеффри Эпштейна арестовали в июле 2019 года. И через месяц его нашли мертвым в тюремной камере. Причиной смерти объявили самоубийство.

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