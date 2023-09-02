Медальки за участие в преступной войне наемник выманил обманом.

В Волгоградской области РФ "вагнеровец" украл медали у своего сослуживца.

Как сообщает "Осторожно, новости", пострадавший - 31-летний Александр Л.-зек-"вагнеровец", попавший в ЧВК из тюрьмы, где сидел за наркотики и тяжелые телесные. Во время так называемой "спецоперации" он получил множество наград – медаль "За отвагу", орден "ЛНР" "службой и храбростью", а также внутренние награды "Вагнера". В последнее время мужчина имел проблемы с получением выплат.

Помочь ему вызвался сослуживец из Волгограда - 34-летний Константин С. Он попал в "Вагнер" так же из тюрьмы, где отбывал наказание за грабеж, оскорбление представителя власти и нанесение побоев.

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"Он попросил передать ему заслуги, которые помогут получить компенсацию, а затем исчез. Александр обратился в полицию, его знакомого экс-бойца задержали, на него возбудили новое уголовное дело по статье мошенничество", - пишет канал.

Другие инциденты с "вагнеровцами"

Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

Перед этим в Бурятии наемник ЧВК "Вагнер" напал с гранатой на женщину. Ранее его судили за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. А ранее в Москве еще один участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

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