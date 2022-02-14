Эксперт также оценил, влияет ли как-то информация об агрессивных действиях Путина на рейтинг российского президента.

Политтехнолог Глеб Павловский из России убежден, что российские население настроено к самой идее полномасштабной войны "по-пацифистски".

Такое мнение россиянин высказал в вечернем эфире Украина 24.

При этом на вопрос телеведущей, сказывается ли как-то информация об сосредоточенных вокруг Украины войсках на рейтинге самого Путина, Павловский ответил: "Никак".

Он добавил, что россияне не хотят войны, но и выступать особо против тоже не будут.

"Российское население не любит войну, сама идея им чужда, я думаю. Просто чужа традиционно. Оно скорее настроено пацифистски, но не собирается никак требовать в этой сфере ничего", - сказал он.

По словам политтехнолога, сейчас россияне не видят для себя какой-то тревожной информации: "Проблема в том, что никаких признаков войны, которые могли нас тревожить, мы не видим".

Угроза полномасштабного вторжения РФ

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "быстром ответе" в случае наступления.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов, и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в том числе путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT речь не идет.

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