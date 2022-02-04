В России предложили Данилко наказать.

Российский телеведущий Александр Невзоров публично поддержал популярного певца Андрея Данилко (псевдоним – Верка Сердючка) за исполнение "Батько наш Бандера".

Реакцию Невзорова на своей странице в Instagram выложил сам Данилко, сопроводив ролик одобрительными эмодзи.

Телеведущий заявил, что он восхищен "выходкой" Данилко, и вспомнил, как в давние времена хитрые воры действовали на рынках.

"Для того, чтобы спокойно воровать, выдающиеся воры брали стручок красного перца, выворачивали его наизнанку, надевали его на палку. И этот стручок красного перца вводили ближайшему ослу под хвост. Через некоторое время осел приходил в абсолютное бешенство и начинал крушить прилавки. И воры имели возможность поработать", – пояснил россиянин.

Невзоров добавил, что такое мастерство обращения с перцем продемонстрировал Данилко.

"Так называемая Верка Сердючка, которая без предварительного объявления войны, без декларации намерений вот так взяла и спела украинскую народную, очень красивую песню "Батько наш Бандера", – ответил Невзоров.

Журналист уточнил, что в России, в свою очередь, оказалось "очень много задниц, в которые этот перец вошел".

"Вообще, очень весело", – подытожил Невзоров.

Что предшествовало

Верка Сердючка спела хит "Батько наш Бандера" еще на новогоднем шоу "Дизель шоу", однако видео, которое не вошло в эфир, показали лишь в конце января.

Впоследствии артист Андрей Данилко объяснил, что не вкладывал в исполнение песни политический контекст, а просто стремился развлечь зрителей.

Пропагандистам Кремля очень не понравился выбор певца - муж Скабеевой, ведущий "60 минут" Владимир Соловьев призвал российские власти наказать Сердючку и взять других звезд "под карандаш". Данилко в ответ намекнул, что россиянину пора лечиться от шизофрении.

Вас также могут заинтересовать новости: