По словам президента Польши Анджей Дуды, участники обсудили возможные ожидаемые сценарии событий.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с лидерами других государств, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба НАТО на встрече обсудили продолжение наращивания военных сил России у Украины и последствия таких действий для европейской и международной безопасности.

Отмечается, что во встрече также приняли участие премьер Британии Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Участники переговоров подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия России против Украины обойдется для нее очень дорого, при этом подтвердив готовность продолжать диалог с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что он пригласил Россию и всех других членов Совета НАТО-Россия на дальнейшие встречи для обсуждения европейской безопасности, включая ситуацию в Украине.

Генсек Альянса также отметил, что риск конфликта в Европе является реальным, и приветствовал решение развернуть дополнительные силы в восточной части НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда у себя в Twitter после встречи отметил, что участники обсудили возможные ожидаемые сценарии событий. Он подчеркнул единство лидеров стран и ощущение необходимости взаимной солидарности с Украиной.

"Действия России привели к единству на Западе, которого мы давно не видели; привели к вспышке патриотических настроений в Украине. Все лидеры сегодня выступили единогласно – нужно поддержать Украину", - сказал Дуда.

При этом Дуда также добавил, что с Россией нужно вести диалог и искать решение, но компромисс не должен достигаться путем уступок, которые приведут к ограничению суверенитета и ослаблению НАТО.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости: