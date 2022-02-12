12 февраля 2022 года Великобритания заявила о том, что отзывает своих военных инструкторов с территории Украины.

Министерство иностранных дел России прокомментировало многочисленные заявления СМИ о готовящемся вооруженном вторжении российских войск на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В заявлении ведомства говорится о том, что Запад, используя авторитетные СМИ, нарочито "нагнетает ситуацию и сеет в массы откровенную дезинформацию".

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", - говорится в заявлении ведомства.

По мнению внешнеполитического ведомства, у международного сообщества формируется "ложный образ Москвы, как инициатора военных агрессий".

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы. При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса", – заявили в ведомстве.

Западных журналистов, печатающих тревожные материалы, российские дипломаты обвинили в нарушении этических и профессиональных стандартов, а также в "выполнении политического заказа", направленного на демонизацию России.

Российская угроза и эвакуация из Украины:

В январе 2022 года Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде членов их семей из посольства в Киеве. Отмечалось, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

Посольство Соединенных Штатов призвало американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые оставались в Украине о том, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Дания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. Он предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

12 февраля 2022 года Германия призвала своих граждан покинуть Украину.

12 февраля 2022 года Великобритания заявила о том, что отзывает своих военных инструкторов с территории Украины.