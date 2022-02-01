Школьник в РФ придумал убийство мамы друга / иллюстрация depositphotos.com
В Арзамасе (Нижегородская область) школьник выдумал историю про убийство матери своего друга, чтобы заслужить авторитет в школе.
Об этом сообщают местные СМИ.
Школьник рассказал однокласснику историю о том, что маму его друга убили, а также поделился планами отомстить. Якобы с этой целью он искал оружие и нашел пистолет.
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Одноклассник был напуган и рассказал обо всем родителям. Так об инциденте стало известно завучам школы, те обратились к начальнику подразделения по делам несовершеннолетних.
К восьмикласснику отправили проверку. Он признался, что соврал, чтобы получить авторитет в школе.