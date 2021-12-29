Как рассказала мать, со словами "Я тебя сейчас так привью! Еще и в психушку сдам!" медработница удерживала ребенка и против его воли заталкивала в кабинет.

В российском Тобольске медсестра в школе избила мальчика за то, что он не хотел делать туберкулиновую пробу.

Об этом сообщила мама ребенка в социальных сетях, пишет mk.ru. Женщина утверждает, что написала отказ от реакции Манту, так как у мальчика был медотвод, однако медсестра на отказ не обратила внимания, преследовала ребенка по всей школе, а затем попросила двух старшеклассников затащить его к ней в кабинет.

"Медработник начала в грубой форме хватать его, удерживать и против его воли заталкивать в медкабинет со словами "я тебя сейчас так привью! Еще и в психушку сдам!" Мой сын вырвался и побежал к центральному выходу. Прибежал домой в одной рубашке", - рассказала женщина.

Происходящее записали школьные камеры видеонаблюдения, а мать подала заявление в правоохранительные органы. Медсестре выписали штраф за нанесение побоев в размере 5 тыс. рублей (около 1,8 тыс. грн).

По данным пресс-службы объединенной судебной системы Тюменской области, у мальчика были кровоподтеки на лбу, левой голени и спине. Однако все эти повреждения сочли как не причиняющие вред здоровью.

В суде медработница своей вины не признала и не извинилась. В то же время мать мальчика на строгом наказании не настаивала.

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