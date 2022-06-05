Захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из оккупированного Крыма топливо.

Оккупационная "власть" Херсонщины "отжимает" частный бизнес у местных предпринимателей. Захватчики обнаглели настолько, что хотят присвоить региональные АЗС и продавать там завезенное из аннексированного Крыма топливо.

Об этом свидетельствует разговор, который перехватила СБУ.

Во время разговора гауляйтер Геническа Геннадий Сивак договаривается с так называемым советником "председателя" оккупированного Крыма Рустемом Ниметуллаевым.

Ниметуллаев предложил Сиваку использовать районные заправки, поскольку ими пока никто не пользуется. Он заявляет, что законами так называемой "спецоперации" ими можно пользоваться.

"Если можно будет работать через брошенные заправки, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам спецоперации можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", – сказал оккупант из Крыма.

При этом он пообещал, что организацию работы возьмет на себя и завезет бензин.

Генический "гауляйтер" охотно соглашается с предложением, но проникается, чтобы "бабло из-под носа не увели...", потому что не хочет остаться без дополнительного "заработка".

"Ну, надо же персонал... Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли...", – говорит коллаборационист.

"Так что идеи ""руZZкого мира" рассчитаны разве что на зрителей росТВ. А украинские территории им нужны, чтобы грабить нашу страну в промышленных масштабах", - отмечают в СБУ.

Ранее УНИАН писал, что на Херсонщине в оккупированном Геническе военные РФ будут выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях. Люди получают наличные на руки, но сразу же конвертируют ее в гривни.

Город находится под контролем российских войск почти с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Несмотря на это, местные оказывают большое сопротивление захватчикам. В марте жители Геническа сожгли военкомат, в котором расположились российские военные.

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