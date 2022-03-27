Так даже несмотря на временно оккупацию, жители Геническа пытаются сопротивляться оккупантам.

На Херсонщине во временно захваченном Геническе украинцы подожгли военкомат, где размещались российские агрессоры.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook, который сейчас защищает Украину с оружием в руках.

По его словам, даже несмотря на временно оккупацию, жители Геническа пытаются сопротивляться оккупантам.

"Геничане сопротивляются российским оккупантам. Ночью сожгли военкомат, захваченный российскими войсками, в котором они размещались", – написал Хлань.

Отметим, город Геническ Херсонской области временно находится под контролем российских войск. Генический городской голова 24 февраля подтвердил, что в городе находятся российские войска.

Напомним, оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа и Мелитополя.

Ранее в Геническе захватчики начали раздавать жителям российские рубли - прокуратура открыла уголовное дело по финансированию действий, связанных с насильственным изменением конституционного строя.

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