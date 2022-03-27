На Херсонщине во временно захваченном Геническе украинцы подожгли военкомат, где размещались российские агрессоры.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook, который сейчас защищает Украину с оружием в руках.
По его словам, даже несмотря на временно оккупацию, жители Геническа пытаются сопротивляться оккупантам.
"Геничане сопротивляются российским оккупантам. Ночью сожгли военкомат, захваченный российскими войсками, в котором они размещались", – написал Хлань.
Отметим, город Геническ Херсонской области временно находится под контролем российских войск. Генический городской голова 24 февраля подтвердил, что в городе находятся российские войска.
Напомним, оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа и Мелитополя.
Ранее в Геническе захватчики начали раздавать жителям российские рубли - прокуратура открыла уголовное дело по финансированию действий, связанных с насильственным изменением конституционного строя.