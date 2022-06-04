Гражданские, которые выезжали из области на подконтрольную территорию, неоднократно рассказывали о жадности оккупантов.

Оккупанты "ДНР" отказываются воевать и просят забрать их из Херсонской области после того, как ВСУ пошли в контрнаступление на этом направлении.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета, советник председателя ОВА Сергей Хлань.

"Российские немощные воины из ДНР обратились к Путину, чтобы тот забрал их с Херсонщины. Они вспомнили, что у них циррозы, психические заболевания и чахотка (туберкулез). А когда грабили людей чахотки не мешали?", - рассказал Хлань.

Гражданские, которые выезжали из области на подконтрольную территорию, неоднократно рассказывали, что на блокпостах рашистов особенно жадными были именно боевики ДНР — забирали у людей все, что могли.

"Как только наши ВСУ пошли в атаку — проявились болезни и уже хочется домой? А то, что эти бойцы ДНР, как они говорят, голодные, холодные и мобилизованы даже без медосмотра — это лицо истинного отношения россии к Донбассу", - подчеркнул Хлань.

Напомним, в оккупированном Херсоне предлагают биткоины за сожженных русских или вражескую технику.

Вас также могут заинтересовать новости: