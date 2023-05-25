По словам бывшего советника Офиса президента, Кремль использовал свою любимую тактику для того, чтобы заставить ополченцев "сбавить градус" атак.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович после того, как "засветился" с голым пузом на пляже в Израиле, отметился комментарием о ситуации с Белгородской области.

В эфире с российским блогером Марком Фейгиным он пояснил, почему ополченцы отошли с освобожденных сел Российской Федерации, хотя заверяли, что будут действовать до тех пор, пока страна "не станет свободной" от Путина.

"Они отошли только потому что "доблестные" путинские войска начали применять свободно падающие бомбы по российским освобожденным селам. И они вышли, чтобы не подставлять мирных граждан. Вот разница между путинскими войсками и их войсками", - отметил Арестович.

На данный момент Россия своими фейковыми заявлениями о ситуации реализует типичную модель "прикрытия собственного зада" от гнева Путина: "Мы, простите, пропустили заход альтернативных или настоящих ВС РФ на территорию России, не путинских, а настоящих, но, зато мы всех убили и всех оттеснили", - пояснил логику РФ Арестович.

Бывший советник ОП подчеркнул, что среди российских партизанов нет ни одного убитого солдата.

"А у них нет ни одного убитого (у партизанов), чтобы вы понимали, только раненые", - акцентировал бывший советник ОП.

В Белгородской области 22 мая начали "резко" действовать партизаны

Напомним, что 22 мая Россию "накрыли" волнения из-за деятельности Русского добровольческого корпуса, а также партизанов с легиона "Свобода России", которые заняли Гайворонский район (Белгородская область) и объявили, что планируют свергнуть режим Путина.

Тогда глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал происходящее "трактом" и сообщил, что ударами авиации Россия всех "заблокировала" и "разгромила". По его версии, было уничтожено более 70 "диверсантов".

После этого в боевых действиях возникла "пауза". Вчера представитель партизанских организаций прокомментировали свой рейд на Белгородскую область и указали, что это была лишь первая "успешная фаза". Далее спецоперация продолжится, пообещал командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин.

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