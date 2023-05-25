Советник Офиса президента заявил, что в случае распространения протестных движений после захода партизанов в Белгородскую область, россияне могут столкнуться с излюбленными "ковровыми" бомбардировками оккупантов. По примеру Бахмута.

Украина, несмотря на огромную "симпатию" к волнениям, которые произошли 22 мая в Белгородской области, не имеет к этому отношения. Однако ситуация может закончиться тем, что этот Белгород станет российской версией Бахмута.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Ходорковский LIVE". По его словам, интенсивность конфликта сильна высока, поэтому неизбежно, что подобные эксцессы будут происходить и в России.

"Украина реально не имеет отношения к событиям, которые происходят на приграничных российских территориях. Безусловно, когда там начались все эти события, мы из-за тревоги немного увеличили охрану своей части территории со своей стороны границы", - подчеркнул он.

Подоляк указал, что реализация спецоперации со стороны граждан РФ внутри самой России показала следующие четыре вещи:

внутреннее пространство в РФ не является безопасным и охраняемым;

скорость принятия тех или иных оперативных решений очень низкая - все рассинхронизованно и резерва, который мог бы очень быстро развернуться в боевые порядки - у России нет;

если подобные события начнутся масштабироваться в Курской, Белгородской, Ростовской и других областях РФ, то российская армия из-за своей "кровожадности" к гражданскому населению повторит сценарий Бахмута: "Это очень важно понять. Что Россия воюет исключительно "ковровым способом". То есть зачищая все, где могут находиться, как она считает, оппоненты - люди с оружием", - указал Подоляк.

на территории России уже практически нет должного резерва в получасовой или часовой доступности. Он весь задействован в Украине, поэтому страна оказалась в очень опасной "военной ситуации".

"Стоит вспыхнуть нескольким подобным эксцессам в разных областях РФ и линия фронта резко будет растянута и истончится на оккупированной территории", - указал он.

Арестович пояснил, почему волнения в Брянской области "затихли"

Напомним, что ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович также оценил прорыв добровольцев легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса в Брянскую область. 22 мая партизаны заняли там поселки в Гайворонском районе.

Тогда глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал, что российская армия разбомбила сопротивление авиацией и отчитался о 70 погибших партизанах. Однако Арестович заявил, что это ложь и что ни один доброволец во время столкновений не погиб.

При этом бывший советник ОП подчеркнул, что в этот день российская армия начала применять свободно падающие бомбы по российским освобожденным селам - это сбавило "градус атак" партизанов, так как россияне не хотят убивать свой народ.

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