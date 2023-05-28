В Белгородской области даже губернатору стало небезопасно ездить по региону.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в приграничном поселке Шебекино. Об этом российский чиновник сообщил в своем Телеграм-канале поздно вечером в субботу.

"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", – заявил Гладков.

В Шебекино губернатор дал распоряжения местным чиновникам о том, как ликвидировать последствия обстрелов, а также дал поручение своим подчиненным организовать объездные маршруты общественного транспорта так, чтобы он больше не заезжал в Шебекино.

Видео дня

Ситуация в Белгородской области – последние новости

В результате атаки повстанцев на приграничный район Белгородской области украинская разведка получила важную информацию о готовности российской армии оборонять приграничные районы. Также в ГУР считают, что данная акция показала всем, что "король голый".

Почти каждую ночь неизвестные беспилотники атакуют объекты в приграничных районах Белгородской области. Так, накануне удару подверглось здание МВД в одном из поселков, а днем ранее – здание "Газпрома".

Вас также могут заинтересовать новости: